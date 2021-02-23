اليوم السابع
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رئيس الوزراء العراق يبحث هاتفيا مع بايدن تطوير العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:53 م
رئيس الوزراء العراق يبحث هاتفيا مع بايدن تطوير العلاقات الثنائية رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
أحمد عرفة

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بحث مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار التعاون في محاربة داعش، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: "بحثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن العلاقات الثنائية ودعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش".

وأضاف مصطفى الكاظمي: "اتفقت مع جو بايدن على العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية".

 

 

بحث مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق يبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار التعاون في محاربة داعش، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: بحثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن العلاقات الثنائية ودعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش.

وأضاف مصطفى الكاظمي: اتفقت مع جو بايدن على العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية.

 


العراق

الكاظمى

بايدن

داعش

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