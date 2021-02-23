رئيس الثروة السمكية: 12 ألف صياد فى بحيرة مريوط منهم ألف لديهم تراخيص

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن بحيرة مريوط مساحتها 16 ألف فدان وكلها تابعة للثروة السمكية، مضيفا أن مراكب الصيد هى التى تخضع للإشراف من هيئة الثروة السمكية.

وأضاف مصيلحى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أننا نضع شروطا وضوابط لعمليات الصيد فى البحيرة، لافتا إلى أن 12 ألف صياد فى بحيرة مريوط منهم ألف لديهم تراخيص، معقبا: "إن كل شخص مرخص معه أكثر من صياد، والمسئولية كلها تقع على عاتق المرخص إن حدث أى مشكلة".

وتابع أن الهيئة مسئولة عن مراكب الصيد، وفحوصات المراكب تأتى من هيئة التفتيش البحرى، مضيفا أنه لا بد من إنشاء جهاز واحد لمراقبة ومتابعة المراكب فى البحيرات.

وأوضح أن بعض التجاوزات والإهمال من الصيادين يتسببون فى حدوث كوارث، مضيفا أن حجم التعديات تختلف من بحيرة لأخرى، مؤكدا أن 220 ألف طن أسماك إنتاج 9 بحيرات مصرية، و2 مليون طن من حجم إنتاج مصر من الأسماك، ومصر السادس عالميا فى إنتاج الأسماك والأول أفريقيا.