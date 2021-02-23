اليوم السابع
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ذروة التقلبات الجوية.. أمطار ورياح شديدة على طريق الواحات بأكتوبر .. بث مباشر

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:50 م
ذروة التقلبات الجوية.. أمطار ورياح شديدة على طريق الواحات بأكتوبر .. بث مباشر أمطار -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من مدينة السادس من أكتوبر وطريق الواحات،  لتوضيح تفاصيل حالة الطقس التى تشهدها الطرق، والتي حذرت منها هيئة الارصاد الجوية طوال الأيام الماضية، وكانت بدأت فى غرب البلاد، والمتوقع امتدادها إلى باقي المحافظات .

وتشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار مصحوبة بحبات البرد، حيث شهدت مناطق متفرقة من القليوبية والقاهرة والجيزة، أمطارا متوسطة مع تساقط حبات البرد، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية من وصول موجة التقلبات لذروتها.

والطقس اليوم  الثلاثاء، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، ومائل للبرودة  على السواحل، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

 

 


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