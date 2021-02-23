اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:26 م
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دعم منظومة النظافة بكفر الشيخ بـ 165صندوقا متحركا وسيارة شفط الأتربة.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:58 م
دعم منظومة النظافة بكفر الشيخ بـ 165صندوقا متحركا وسيارة شفط الأتربة.. صور محافظ كفر الشيخ يتابع وصول المكنسة لكنس شوارع العاصمة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى نائب المحافظ ، واللواء أشرف موافى ، سكرتير عام المحافظة، وصول الدفعة الأولى من 165صندوقا بلاستيكياً متحركاً ، بحضور اللواء ياسر حفناوي ، السكرتير المساعد ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، وذلك لدعم منظومة النظافة بمراكز ومدن المحافظة ، ووجه محافظ كفر الشيخ بتسليم هذه الصناديق لعدد من المراكز ، لجمع المخلفات من على الأرصفة، والشوارع ، وبجانب مخلفات الحدائق العامة والمتنزهات لضمان النظافة المستمرة لهذه المواقع.

كما تفقد المحافظ سيارة كنس الشوارع لشفط وكنس الاتربة من شوارع العاصمة، مطالباً بضرورة توفير قطع الغيار والصيانة الدورية مع تدريب العمال القائمين لرفع درجة الوعى فى تشغيلها والحفاظ عليها من سوء الاستخدام.

وأكد اللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة ، على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة التى قد حققت تقدماً واضحاً فى تطوير منظومة النظافة من خلال تزويد جميع المراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات، التى تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات، مثمناً دور المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية فى جميع المجالات وخاصة مجال النظافة.

تفقد المكنسة الكهربائية
تفقد المكنسة الكهربائية

 

تفقد صناديق القمامة
تفقد صناديق القمامة

 

تفقد صناديق دعم النظافة
تفقد صناديق دعم النظافة

 

جانب من التفقد وصول المكنسة
جانب من التفقد وصول المكنسة

 

محافظ كفر الشيخ يتابع وصول المكنسة لكنس شوارع العاصمة
محافظ كفر الشيخ يتابع وصول المكنسة لكنس شوارع العاصمة

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد وصول صناديق القمامة
محافظ كفر الشيخ يتفقد وصول صناديق القمامة

 


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