اليوم السابع
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دبلوماسى بريطاني: ندعم كافة الجهود الأممية لتحقيق السلام باليمن

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:56 م
دبلوماسى بريطاني: ندعم كافة الجهود الأممية لتحقيق السلام باليمن السفير البريطانى مايكل آرون
إيمان حنا

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أكد السفير البريطاني باليمن مايكل آرون،، دعم بلاده للحكومة الشرعية ولكافة الجهود التي تقودها الامم المتحدة لتحقيق السلام وكل ما من شأنه احترام وحدة وأمن واستقرار اليمن وسيادته على اراضيه وبما يلبي تطلعات شعبه .وفق سبأ.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، حول التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.

ومن جانب آخر قال وزير الخارجية" بالرغم من كل تلك الجهود الرامية لانهاء الحرب وتحقيق السلام الا ان المليشيات الحوثية مستمرة في نهجها العدواني تجاه ابناء شعبنا ، وما سعيها الخائب في مأرب وتكبدها لخسائر فادحة في الأرواح والمعدات الا مثال على ذلك ".

 

وأكد بن مبارك، أن الحكومة اليمنية كانت ولازالت حريصة على تحقيق السلام العادل والمستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث، والشريك الحقيقي مع كل الجهود الدولية الصادقة واثبتت ذلك مراراً في كل مشاورات السلام.

 


اليمن

السفير البريطانى فى اليمن

وزير خارجية اليمن

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