اليوم السابع
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خبير اقتصادى: جميع التقارير العالمية تؤكد قدرة مصر على المنافسة مستقبلاً

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:10 م
خبير اقتصادى: جميع التقارير العالمية تؤكد قدرة مصر على المنافسة مستقبلاً العاصمة الإدارية الجديدة
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد الشوادفى، الخبير الاقتصادي، إن جميع التقارير العالمية تؤكد أن مصر ستكون من أفضل 10 اقتصاديات فى السنوات المقبلة، بفضل المشروعات القومية الكبرى التى تقام على أرض الوطن، وقدرة مصر على جذب الاستثمارات العالمية.

وأضاف الشوادفى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" مع الإعلامية ريهام السهلى، عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر لديها قوة اقتصادية هائلة، وتعيد تطوير أبنائها فى سوق العمل، لتقديم خدمة للمواطنين بشكل أفضل فى الفترة المقبلة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن القيادات المصرية يتم اختيارها بطرق جديدة، من شأنها دفع الدولة إلى الأمام، ومصر فى ضوء التحول الاقتصادى تستطيع أن تقدم أكثر وأكثر فى الفترة المقبلة، مستكملا: "أصبح هناك استراتيجية مصرية لصيانة وتنمية الكوادر البشرية فى المؤسسات حتى تتفاعل مع الاقتصاد فى الفترة المقبلة، وسيكون الجهاز الإدارى للدولة بشكل أفضل غير المعتادين عليه مسبقا".


الاقتصاد المصرى

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المشروعات القومية

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الاقتصاد

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