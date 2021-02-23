حكومة غينيا تدرس تنفيذ خطة بديلة لتأمين وصول شحنة اللقاحات المضاد للإيبولا

(أ ش أ)

صرح مسئول بهيئة الأمن الصحي في غينيا صورى كيارا، مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة تدرس تنفيذ الخطة "ب" بعد تعذر هبوط جميع الرحلات الجوية التي تنقل المساعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس إيبولا في مطار كوناكري بسبب سوء الأحوال الجوية.

تناقلت وسائل الإعلام المحلي في غينيا قول كيارا: هذه الخطة تعتمد على استئجار طائرة صغيرة إلى داكار لنقل اللقاحات، وهو الأمل النهائي في وقف انتشار الفيروس بسرعة.

و كان وزير الصحة الغيني - صرح في وقت سابق اليوم - أنه بسبب سوء الأجوال الجوية لم تتمكن الطائرات التي تحمل شحنات اللقاح المضاد للإيبولا من الهبوط فى مطار كوناكري وتم تحويل مسارها إلى مطار داكار، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع السلطات المدنية السنغالية لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على شحنة اللقاحات من التلف لحين إمكانية نقلها إلى كوناكرى في القريب العاجل.

يذكر أنه بسبب سوء الأحوال الجوية لم تتمكن الطائرة التي تقل شحنة اللقاحات المضادة لإيبولا المرسلة من قبل منظمة الصحة العالمية من الهبوط في مطار كوناكري ظهر أمس، وتم تحويل مسارها إلى مطار داكار، كما تعذر هبوط الطائرة الإنسانية الفرنسية - التي تقل أكثر من 500 مجموعة حماية من فيروس إيبولا بالإضافة إلى أغطية وأقنعة وقفازات للطواقم الطبية العاملين على الخط الأمامي في مكافحة الفيروس - وكذلك ألغيت جميع الرحلات إلى غينيا في الوقت الراهن وترتب على ذلك إرجاء حملة التطعيم ضد الفيروس والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم.