حبس ميكانيكى لحيازته سلاح غير مرخص وذخيرة فى كرداسة 4 أيام

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، حول ضبط ميكانيكى متهم بحيازة سلاح وذخيرة غير مرخصة فى كرداسة، وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح المضبوط وعرضه على المعمل الجنائى لفحصه وكتابة تقرير واف، لاستكمال التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على ميكانيكي، لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة بكرداسة، وضبط بحوزته بندقيتين خرطوش، وذخيرة اعترف بحيازتها للاتجار بها.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، تفيد اتجار ميكانيكي بالأسلحة النارية بدون ترخيص. عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته بندقيتين خرطوش، و15 طلقة، وهاتف محمول، وأرشد المتهم عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.

كما اعترف المتهم بالإتجار في الأسلحة النارية والذخيرة، أنه يخزنها بمسكنه لحين التواصل مع عملائه وبيعها لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.