حبس عامل بتهمة حيازة أسلحة نارية لاستخدامها للتشاجر بالمرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة أسلحة نارية داخل جراج لاستخدامها في التشاجر مع الأهالى في المنطقة بسبب وجود خلافات الجيرة.

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على عامل ضبط بحوزته أسلحة نارية غير مرخصة داخل جراج بالمرج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تمكنت وحدة مباحث المرج، من ضبط عامل بجراج ومقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام، لقيامه بالاحتفاظ بأسلحة نارية بدون ترخيص داخل الجراج محل عمله، وضبط بحوزته طبنجة وطلقة نارية من ذات العيار وبندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.