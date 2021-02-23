اليوم السابع
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حبس عاطل انتحل صفة رجل شرطة واستولى على مبلغ مالى من شخص بمصر الجديدة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:15 م
حبس عاطل انتحل صفة رجل شرطة واستولى على مبلغ مالى من شخص بمصر الجديدة كلابش، ارشيفية
كتب-كريم صبحى

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قررت نيابة مصر الجديدة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص باستيقاظ آخر وتفتيشه مُنتحلا صفة رجل شرطة، وباستبيان الأمر أمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية "له معلومات جنائية")، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى - طبنجة بلاستيك سوداء اللون) وبرفقته (صاحب محل - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).

 

وبسؤال الأخير قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم باستيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنه أحد رجال الشرطة، واستولى منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزته، وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجني عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وانتحال صفة رجل شرطة بقصد الاستيلاء على متعلقات المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 
 

 


امن القاهرة

انتحال صفة

مصر الجديدة

اخبار الحوادث

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