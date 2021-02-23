حبس صيدلى لاتهامه بالاتجار فى العقاقير المخدرة داخل صيدلية بمصر القديمة

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس صيدلى، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته والاتجار فى كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل صيدلية بدائرة القسم.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الاتجار فى العقاقير المخدرة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط (صيدلى حر ، له معلومات جنائية)، لقيامه بالإتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائه متخذاً من صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية المشار إليها ، وتم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.