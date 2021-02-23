اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالجيزة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:33 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالجيزة حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس تشكيل عصابي من 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بسرقة السيارات في العجوزة وأكتوبر ومنطقة أوسيم.

أكدت تحريات رجال مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، قيام 3 أشخاص "سائق وعاطلين" مقيمين في إمبابة، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع، متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة العجوزة وثالث أكتوبر وأوسيم بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ملك السائق.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بإرتكاب 4 جرائم سرقات سيارات، حيث أرشد المتهمون عن سيارتين بأماكن إخفائهما، وأضافوا بقيامهم بإعادة سيارتين لمالكيهما مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط مبلغ مالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى، واتخاذ الإجراءات القانونية.


تشكيل عصابى

الجيزة

سرقة

سرقة السيارات

عصابة سرقة السيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة