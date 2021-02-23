حبس تاجرى مخدرات وخمور بدار السلام سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيق

سوهاج محمود مقبول

قرر المستشار أحمد سلمان مدير نيابة مركز دار السلام سوهاج، حبس متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لعقب اتهامهما بالاتجار بالمخدرات والخمور وترويجهما لكمية من الهيروين والشابو والحشيش والخمور على عملائهما المتعاطين وقرر النيابة إرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.

واعترف المتهمان أمام عبدالجواد على وكيل نيابة مركز دارالسلام بحيازتهما المواد المخدرة والخمور بقصد الاتجار والتعاطى والمبلغ المالى حصيلة بيعه للمواد المخدرة والهاتف المحمول لاتصال على عملائه المتعاطين.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج وضباط مباحث مركز دارالسلام، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رافت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد محمد الفولى رئيس مباحث مركز دار السلام سوهاج وبرئاسة العقيد محمد أيوب وكيل فرع بحث الشرق .

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز دارالسلام، بقيادة الرائد مصطفى رافت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد محمد الفولى والعقيد محمد أيوب من ضبط المتهم شريف. ع. ح 35 سنة عامل مقيم في بندر دار السلام سوهاج يقوم بالاتجار بالمخدرات وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 141 جراما وكمية من الشابو تزن 180 جراما وعدد 3 طلقات حية وهاتف محمول ومبلغ مالى قدره 250 جنيها وحشيش وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 581 لسنة 2021 إدارى مركز دار السلام.

كما تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات وضباط وحدة مباحث مركز دارالسلام أيضا من ضبط المتهم «صلاح. ص. ن. »، 45 سنة، عامل، ويقيم الكشح بدائرة مركز شرطة دار السلام وعثر بحوزته 12 قطعة مختلفة الأحجام لجوهر الحشيش المخدر يزن 60 جرامًا تقريبا، و2 صندوق بداخلهم 47 زجاجة تحتوي على مواد كحلية «بيرة»، وكارتونة بداخلها 24 كنز «بيرة» 500 مم، و17 زجاجة أخرى تحتوى على مادة كحلية آخرى «وسكي»، و2 كارتونة بداخلهما 94 زجاجة مادة كحلية، و12 وكارتونة بداخلها 53 زجاجة، مواد كحلية، وكارتونة بداخلها 59 زجاجة مواد كحلية، بإجمالى عدد 318 مشروبات كحولية مختلفة الماركات، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 620 جنيها) وتحرر عن ذلك المحضر رقم 583 إدارى مركز دار السلام.