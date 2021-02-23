حبس المتهم الرئيسى بقتل صاحب شركة وإخفاء جثته تحت صبه خرسانية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس " على .ا " المتهم الرئيسى بقتل صاحب شركة توريدات، وإخفاء جثته تحت صبه خرسانية فى المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة ، وتحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية ، والمستشار وائل الأزرق رئيس النيابة الكلية ، قد قررت تجديد حبس المتهمين بقتل صاحب شركة توريدات وقيام 6 أشخاص من قتله لقيامه بأخذ مليون و250الف جنية لتشغيلها لهم مقابل أرباح شهرية،15يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من كشف لغز مقتل صاحب شركة توريدات على يد 6 أشخاص بدعوى استيلائه على مليون و250 ألف جنيه، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه غياب صاحب شركة توريدات بالبحث والتحرى وتبين قيام أن وراء واقعة الغياب كلا من حاصل على بكالوريوس و ابن عمه الأول حاصل على ثانوية عامة، و شقيق الثانى - حاصل على معهد فنى تجارى وابن شقيق الأول حاصل على دبلوم، وشقيق زوجة الأول حاصل على دبلوم، وحارس العقار محل إقامة الأول؛ وذلك لسابقة قيام الأول بتسليم المتغيب مبلغ (مليون و250 ألف جنيه ) لإستثماره نظير أرباح شهرية وعدم قيام المتغيب بدفع الأرباح أو رد المبلغ المالى قام على إثر ذلك الأول بإستدراج المتغيب للشقة سكنه واستعان بباقى المتهمين.

وأشارت التحريات قيامهم بتوثيقه وإحتجازه بإحدى الغرف لإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لإجباره على دفع المبالغ المالية وانصرفوا عدا الأول وعقب ذلك قام المتغيب بفك وثاقه وحاول الهروب من شرفة الغرفة فإختل توازنه وسقط أرضاً نتج عن ذلك وفاته.وقام الأول والسادس بوضع جثة المجنى عليه بحقيبة السيارة الخاصة بالأول والتوجه بها للثانى والثالث وقاموا بدفن المجنى عليه داخل منزل "غير مأهول بالسكان " مؤجر للثانى وعقب الإنتهاء من الدفن قاموا بصب كمية من الأسمنت على مكان الدفن لإخفاء معالم الجريمة.

وبإستهدافهم أمكن ضبط 4 منهم وبمواجهتهم اعترفوا أرشدوا عن السيارة المُستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.