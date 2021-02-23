جامعة سوهاج وهيئة المجتمعات العمرانية تبحثان إنشاء مستشفى للحروق

سوهاج محمود مقبول

اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مع المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمباني وطرق الجامعة الجديدة.

وأوضح عزيز، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة تخصيص 10000 متر٢ لإنشاء مستشفي للحروق بمدينة سوهاج الجديدة، للاستفادة من البنية التحتية والخدمات بالمستشفى الجامعي الجديد لخدمة أهالي الصعيد وتقديم خدمة طبية متكاملة، والعمل على دعم الهيئة لرصف الطريق بين الجامعة ومدينة سوهاج الجديدة، حيث تمت الموافقة علي رصف طريق بطول 500 متر حتي البوابة الجنوبية للجامعة.

وأضاف عزيز، أن الاجتماع تناول أيضا مناقشة ودراسة إمكانية توصيل المرافق إلى المدينة السكنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الجديدة، لاستغلالها وتشغيلها خلال الفترة القادمة.