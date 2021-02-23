جامعة دمنهور تكرم نقيب الإعلاميين لدوره في ضبط المشهد الإعلامى

كتب محمد السيد

كرمت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لدوره فى ضبط المشهد الإعلامي .

جاء ذلك على هامش ندوة نظمتها جامعة دمنهور بعنوان "دور الإعلام والجامعات فى تنمية الوعى القومى المصرى".

ومن جانبه رحب طارق سعدة نقيب الإعلامين بهذا التكريم، قائلا: "هذا التكريم عزيز على قلبى، لأنه يأتى من جامعة تعد أحد المنارات العلمية والثقافة والفكرية فى الريف المصري، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تساهم بشكل كبير فى تنمية المجتمع، وتؤدى دورها بجانب مؤسسات الدولة المعنية في وضع خطط مستقبلية تنموية لأهل دمنهور والمحافظات المجاورة، بجانب دورها التعليمى والتنويرى" .

وأكد طارق سعدة أنه سعيد بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات جامعة دمنهور من خلال الحوار المفتوح فى ندوة دور الإعلام والجامعات فى تنمية الوعى القومى المصرى، حيث إنهم أثروا بأسئلتهم البناءة التى أظهروا فيها الجوانب المضيئة فى مصرنا الجميلة، وهذا يدل على انتمائهم وحسهم الوطني المسؤول، متمنيًا لهم كل التوفيق في حياتهم المستقبلية.