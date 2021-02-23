جامعة حلوان تنظم ندوة تدريبية للعاملين كول كيفية إدارة الوقت

كتب محمد صبحى

واصلت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة حلوان الدورة التدريبية للعاملين بالجامعة للتدريب على إدارة الوقت أون لاين، وذلك تحت رعاية الدكتور الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ويأتى ذلك حرصاً من جامعة حلوان على تدريب العاملين في إطار سلسلة الدورات التدريبية عن إدارة الوقت ،حاضر فى الدورة التدريبية الدكتورة منال محمود خيري أستاذ مناهج واستراتيجيات العلوم الإقتصادية بكلية التربية بجامعة حلوان.



أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على حرص جامعة حلوان المستمر على التدريب والتأهيل لأبناءه وخاصةًَ في المجالات التي تساهم في زيادة الانتاجية في العمل والتقدم إلى الأمام وتحسين وتطوير جودة الأداء وتبادل الخبرات والمهارات بين أبناء الجامعة وتنمية قدرات العاملين بها، كذلك استغلال وقت العمل بالشكل الأمثل الذي يحقق متطلباته، وهو ماينتج عنه بدوره تحقيق رضاء المتعاملين مع المجتمع الجامعي فضلاً عن العاملين أنفسهم مع بعضهم البعض ، وانجاز الأعمال بأبهى الصور الممكنة في سهولة ويسر.



وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان، أن الدورة التدريبية تهدف إلى التعريف بعملية إدارة الوقت والخصائص الرئيسية لقيمة الوقت، واستنتاج العوامل المضيعة للوقت ، واستخدام استراتيجيات الوقت في موقف تدريبي محدد.



ناقشت الدورة التدريبية أهمية الوقت والذي يعد أكبر معين على معرفة القيمة العظيمة التي لا تساويها قيمة للوقت، بجانب التعريف بالوقت بمعناها المبسط وهو عمر الإنسان وحياته كلها، وهو تلك المساحة من الزمن التى تبدأ بالمولد وتنتهى بالوفاة، كما ناقشت خصائص الوقت وأهميته، وخصائص الوقت من حيث أنه أغلى ما يملك الإنسان فانه مورد نادر لا يمكن ارجاعه او تعويضه او شرائه أو بيعه.



كما تضمنت الدورة التدريبية الحديث عن أهمية إدارة الوقت في تنظيم المهام والأعمال بالمنظمات فهو مقياس لمستوى التقدم ويساهم فى تحقيق الأهداف، ويعد أحد المؤشرات لقياس كفاءة وفعالية المديرين وهو الحكم بين الانسان الناجح وغيره، وكذلك الحديث عن إدارة الوقت داخل العملية الإدارية واستثماره .



وخلال الدورة التدريبية تم مناقشة أنواع الوقت وهو الوقت التحضيري والوقت الابداعى، والانتاجى والعام، وكذلك مبادئ الوقت من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرارات، كما تضمنت التخطيط للوقت وأهميته من حيث اتقاء الأزمات وتوفير الوقت، وربط الحاضر بالمستقبل ووضع وتحديد الاهداف والأولويات، بالإضافة إلى المنهج المنظم إلى تخطيط الوقت.



كذلك ناقشت الدورة التدريبية مضيعات الوقت والعوامل التى تؤدي إلى ضياعه، واستراتيجيات الوقت من السيطرة على مضيعات الوقت وأقسامه، وكذلك التعريف بمفهوم التسويف وهو ان تقوم بمهمة ذات أهمية منخفضة بدلاً أن تنجز مهمتك نتيجة الكسل والأعمال غير محببة والتردد، وطرق التخلص منه، ووضع مقترحات عامة لزيادة فعالية إدارة الوقت، واستغلال وقت الفراغ من خلال ممارسة الهوايات والأنشطة الرياضية والتدريب على المهن الصناعية المختلفة، والمشاركة فى معسكرات تدريبية ورحلات علمية وترفيهية.



وتناولت أيضا الدورة التدريبية إدارة الإجتماعات وأسباب نجاحها، وتفويض السلطة، وتنمية المهارات التفويضية، والتعريف بأخطاء تفويض السلطة، وكذلك التعريف بإدارة ضغوط العمل، ومصادره، ونتائجه، وأساليب تخفيفها.



وأشرف على الدورة التدريبية محمد ناصر أمين عام الجامعة، و مها عبد الرحيم يونس أمين الجامعة المساعد، و عبد القادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، و رانيا عبد الوهاب مدير إدارة التدريب، وقد قام بتنسيق فعاليات الدورة التدريبية مى ممدوح، والاستاذة منى مختار ، و مدحت محمد جابر مسئولين التدريب عن بعد ( اون لاين ) بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

