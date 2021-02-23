تونس وكندا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، مع سفير كندا بتونس باتريس كوزينو، التعاون الثنائي والفرص المتاحة لدعم التعاون في جميع المجالات.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان، أن اللقاء كان مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى سير التعاون بين تونس وكندا في مختلف المجالات مؤكدين الحرص والاستعداد للعمل في اتجاه دعم تطويره وتنويعه خدمة للمصلحة المشتركة بين البلدين.
تونس وكندا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشتركالثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:00 ص
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي
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بحث وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، مع سفير كندا بتونس باتريس كوزينو، التعاون الثنائي والفرص المتاحة لدعم التعاون في جميع المجالات.
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