تونس تستنكر الهجوم على قافلة لبرنامج الأغذية العالمى بالكونغو

استنكرت تونس الهجوم المسلح الذي استهدف اليوم قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل السفير الإيطالي لدى كينشاسا "لوكا أتانازيو" ووفاة ثلاثة أشخاص.
وأعربت تونس وفق بيان للخارجية التونسية،عن إدانتها لمثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة التي استهدفت منظمة الأمم المتحدة وممثل دبلوماسي لدولة صديقة في خرق سافر للقانون الدولي.
وجددت تونس رفضها لكافة أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة أمن وإستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة.
تونس تستنكر الهجوم على قافلة لبرنامج الأغذية العالمى بالكونغوالثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:00 ص
تونس - أرشيفية
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استنكرت تونس الهجوم المسلح الذي استهدف اليوم قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل السفير الإيطالي لدى كينشاسا "لوكا أتانازيو" ووفاة ثلاثة أشخاص.
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