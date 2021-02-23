تومسون رويترز تعلن ارتفاع إيرادات الربع الرابع من العام

رويترز

أعلنت شركة تومسون رويترز اليوم الثلاثاء ارتفاع إيرادات الربع الأخير من العام الماضي وقالت إنها ستبدأ برنامجا مدته عامين سيحولها من شركة قابضة إلى شركة عاملة.

وقالت الشركة المزودة للأخبار والمعلومات، التي تملك وكالة رويترز، إن الإيرادات ارتفعت اثنين بالمئة إلى 1.62 مليار دولار بينما قفزت الأرباح التشغيلية ما يزيد عن 300 بالمئة إلى 956 مليون دولار، مما يرجع إلى بيع استثمار، ومكاسب ناجمة عن تعديل خطة التقاعد وانخفاض التكاليف.

وفي القطاعات الثلاثة الرئيسية للشركة، أظهرت وحدات الأنشطة القانونية والخدمات الضريبية والمحاسبية وخدمات الشركات ارتفاع المبيعات الذاتية الفصلية والأرباح المعدلة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الربح المعدل للسهم البالغ 54 سنتا قابلا للمقارنة مباشرة مع التوقعات عند 46 سنتا.

وقال ستيف هاسكر الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن أسواق تومسون رويترز تبدى متانة وتطورا، مما يجعل الوقت مناسبا لتحويل الشركة من مزود للمحتوى إلى "شركة تكنولوجيا يقودها المحتوى".