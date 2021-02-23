اليوم السابع
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تواصل عمليات البحث عن ضحايا المركب الغارقة بالإسكندرية .. فيديو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:36 ص
تواصل عمليات البحث عن ضحايا المركب الغارقة بالإسكندرية .. فيديو أحد السباحين بمحيط بحير مريوط
الاسكندرية جاكلين منير

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حصل "اليوم السابع"، علي فيديوهات من داخل بحيرة مريوط توضح عمليات البحث التي يقوم بها رجال الإنقاذ النهري ويعاونهم عدد من غواصي الخير المتطوعين، للبحث عن ضحايا المركب الغارق مساء امس الاثنين، وعلي متنه ما يقرب من 20 شخصا، تم انتشال 8 منهم وجارى البحث عن الآخرين.
 
 
ويستمر الغواصين في الخروج علي مدار الساعة منذ ليلة أمس، بالحسابات البحرية التي يقومون بها علي حسب ثقل المركب ومن عليها وسرعة الرياح بمياه البحيرة واختلاف اتجهاتها.
 
ومع أول ضوء، فجر اليوم الثلاثاء، أجري الغواصون جولة بمياه بحيرة مريوط للبحث عن جثامين ضحايا المركب المنكوب، في مجموعات تم توزيعها علي أماكن متفرقة لتمشيط البحيرة ومحيط الحادثة بالكامل.
 
وعثر مجموعة من الغواصين علي جثمان فتاة تبلغ من العمر حوالي 30 عام، وسيدة وطفلة حوالي 8 أشهر، في الساعات الاولي من صباح اليوم، كما قاموا بعد ذلك بتغيير طريقة البحث لما أطلقوا عليها "طريقة السنار"، وعثروا علي صبي يبلغ من العمر حوالي 14 سنة.
اعمال الانقاذ ببحيرة مريوط
اعمال الانقاذ ببحيرة مريوط

الأهالى تنتظر الضحايا على شط البحيرة
الأهالى تنتظر الضحايا على شط البحيرة

البحيرة
البحيرة

أهالى ضحايا حادث بحيرة مريوط
أهالى ضحايا حادث بحيرة مريوط

بحير مريوط
بحير مريوط
 
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غرق مركب الاسكندريه

ضحايا مركب الاسكندريه

مستشفى العامريه العام

نيابة العامرية ثان بالإسكندرية

المستشار المحامي العام

غرق مركب برج العرب

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