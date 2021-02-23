تنفيذ 1279 حكما قضائيا وضبط 30 قطعة سلاح بحملة أمنية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، واستهدفت الحملة تجار وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62×39 ، و7 بندقية خرطوش عيار 12 ، و5 طلقات من ذات العيار ، و14 فرد روسي، وفرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، و7 قطع أسلحة بيضاء بإجمالى 30 قطعة سلاح متنوعة.

وأستكملت الحملة أعمالها فى مجال ضبط قضايا المخدرات، حيث ضبطت 16 لفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالى 16 جرام، وخرطوم مثبت به لمبة بداخلها ماده الشابو تزن حوالي جرام ، ومبلغ مالي500 جنيه، وهاتف محمول ومقص حديدي حيازة المتهم" مدحت ي ع ر" 30 سنة عامل ومقيم مركز جرجا ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

كما تم ضبط لفافة لمادة الشابو المخدر تزان حوالى 3 جرام حيازة المتهم"البدري ع ا ا" 35 سنة عامل ومقيم مركز جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال مكافحة جرائم الأحداث، تم ضبط 5 قضايا استغلال الأطفال في أعمال التسول وتدخين بالأماكن المغلقة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 1279 حكما قضائيا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 416 مخالفة مرورية، وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 38 مخالفة متنوعة تم التحفظ على المتهمين وجار الإستمرار في حملات مماثلة.