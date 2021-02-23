تفاصيل إضافة مهنة العمالة غير المنتظمة للرقم القومى لحماية حقوقهم

الشرقية - إيمان مهنى

علم اليوم السابع ، تفاصيل إضافة مهنة العمالة غير منتظمة للرقم القومى ، حيث تم رصد حالات غير مستحقة خلال عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على المنحة الحكومية لهم ، لذلك جاء الاتجاه لإضافة مهنة العمالة غير المنتظمة ، للرقم القومي ، لحماية حقوق العمالة ، وحصول المستحقين منهم من برامج الحكومية لدعهم .

وكشف المصدر أن الهدف من القرار هو دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير كل اليات الرعاية لهم، في ظل وجود تعليمات للمديريات بالمحافظات، بتوفير كل والدعم لهم و حل مشاكلهم تخصيص إدارة عمالة غير منتظمة و كذلك تسهيل إجراءات تعديل المهنة بالرقم القومي لإضافة مهنة العمالة غير منتظمة ، باستخراج شهادة قياس المهارات مجانا لضمان حصولهم علي مستحقاتهم.

وكشف المصدر أن مبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، تستهدف توفير حياة كريمة المواطن المصري في أي مكان ، لذلك سيتم توفير وثائق امان للعمالة هو لضمان لتأمين العامل وأسرته و توفير كل اليات الدعم لهم.

وبالتزامن مع ذلك سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 9819 وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع شركة مصر للتأمين وذلك بقصر ثقافة الزقازيق .

يذكر أن الحكومة وافقت على إضافه مهنة العمالة غير منتظمة إلى الرقم القومي لتسهيل توفير كل الدعم لهم.

وكلفت الحكومة مديريات القوى العاملة بالمحافظات لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة للمهن المطلوب إثباتها بالرقم القومي مجانا .

وبدأت بالفعل المديريات فى إرسال لجان بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية إلي مدنية العلمين الجديدة و العاصمة الإدارية لحصر العمالة غير منتظمة و تغيير بطاقات الرقم القومي لهم .

جاء ذلك خلال احتفالية مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتسليم وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوي العاملة حيث تغطي الوثيقة الوفاه والعجز الكلي والجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبى.