اليوم السابع
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تغريم شاب بقنا 50 ألف جنيه لسبه فتاة ونشر صورتها على فيس بوك

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:56 م
تغريم شاب بقنا 50 ألف جنيه لسبه فتاة ونشر صورتها على فيس بوك فيس بوك
قنا صابر سعيد

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عاقبت المحكمة الاقتصادية بقنا، بالدائرة الابتدائية الثانية، شابا نشر صور فتاة على صفحة التواصل الاجتماعى وقام بالسب والقذف، بدفع غرامة 50 ألف جنيهًا وإلزامه بدفع المصروفات الجنائية، لارتكابه واقعة السب والقذف ضد الفتاة. 
 
تعود أحداث القضية إلى شهر يونيه عام 2020، عندما تقدمت إيمان.ع. بشكوى إلى مركز شرطة الأقصر، وتضررها من السب والقذف، ونشر صورتها الشخصية دون علمها على مجموعة " أبناء.ن.ط" من حساب هاني.ع على موقع التواصل "فيس بوك".
 
وتبين من الفحص أن صاحب الواقعة يدعي محمد.ن، وتم ضبطه، حيث عاقبته المحكمة بدفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، بتهمة السب والقذف على فيس بوك. 
 
 
 

 


جريمة السب والقذف

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