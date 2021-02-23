تغريم شاب بقنا 50 ألف جنيه لسبه فتاة ونشر صورتها على فيس بوك

تعود أحداث القضية إلى شهر يونيه عام 2020، عندما تقدمت إيمان.ع. بشكوى إلى مركز شرطة الأقصر، وتضررها من السب والقذف، ونشر صورتها الشخصية دون علمها على مجموعة " أبناء.ن.ط" من حساب هاني.ع على موقع التواصل "فيس بوك".

وتبين من الفحص أن صاحب الواقعة يدعي محمد.ن، وتم ضبطه، حيث عاقبته المحكمة بدفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، بتهمة السب والقذف على فيس بوك.