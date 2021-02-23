"تعليم المنوفية" تناقش خطة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول للتعليم الفنى

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، صباح اليوم، اجتماعا لقيادات التعليم الفني بديوان المديرية يتقدمهم أحمد الشناوى مدير عام التعليم الفني لمناقشة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس التعليم الفني لمختلف التخصصات.

وأكد مدير المديرية، أن الاجتماع تناول مناقشة الاجراءات إلي نفذت على أرض الواقع بالمدارس الفنية استعدادا لاستقبال الطلاب في الامتحانات العملية والنظرية في ضوء القرارات الأخيرة والتعليمات الواردة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا.

كما تناول الاجتماع التأكيد على تكثيف المتابعات الجادة على المدارس الفنية لمراجعة تطبيق كامل الإجراءات الوقائية وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب وأثناء عقد الامتحانات تمهيدا لاستئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني، حضر الاجتماع مديري إدارات التعليم التجاري والصناعي والزراعي والتعليم الفني المزدوج ومسئول الأمن بديوان المديرية.