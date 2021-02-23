"تعليم المنوفية" ترفع درجة الاستعدادات لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية حالة الاستنفار القصوى، استعدادا لعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021 حيث عقد اليوم أحمد سويد مدير المديرية وهانى عنتر وكيل المديرية، اجتماعا مع قيادات العملية التعليمية بمدارس التعليم العام بديوان المديرية يتقدمهم مصطفى الليثى مدير عام التعليم العام بالمديرية، لاستعراض خطة العمل الخاصة بالامتحانات وسبل توفير مناخ هادئ ومؤمن لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للمعلمين والطلاب فى كافة المراحل التعليمية الثلاثة.

وخلال الاجتماع أكد سويد على ضرورة متابعة التطوير التكنولوجي لاستعدادات المدارس الثانوية لعقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي ومراجعة جودة الشبكات والتأكد من جودة خدمة الاتصال بالإنترنت والتدخل السريع لحل أي موقف طارئ.

كما وجه مدير المديرية بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وشدد علي ضرورة الالتزام بمعايير الأسئلة وفقاً للضوابط الواردة من الوزارة، كما شدد علي تطهير جميع المدارس والمنشآت التابعة للإدارات قبل بداية الامتحانات والتى ستنطلق السبت القادم، حفاظاً علي صحة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

حضر الاجتماع مديري المراحل التعليمية الثلاثة: التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ومدير التطوير التكنولوجي ومسئول الأمن بالديوان.

وعلى صعيد آخر، شارك عدد من طلاب جامعة المنوفية في مسابقة "إبداع 9"، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

في مجال الفنون التشكيلية من طلاب الجامعة غير المتخصصين، شارك طلاب الجامعة بعدد 12 عمل ما بين أشغال فنية ونحت وتصوير وجرافيك وبعد تحكيم المرحلة ما قبل النهائية بالمدينة الشبابية بأبو قير تم تأهيل 5 أعمال طلابية وتصعيد أعمالهم الفنية للمرحلة النهائية والمنافسة على المراكز الأول والثاني والثالث على مستوى الجمهورية.