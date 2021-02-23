تعقيم المدارس بشمال سيناء استعدادا لعودة الدراسة

شمال سيناء - محمد حسين

نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش ، حملة تعقيم للمدارس استعدادا لعودة التلاميذ لمقاعدهم الدراسية .

وأعلنت الوحدة فى بيان لها ، إنها بدأت بتطهير مدرسة خيرى طولسن الإعدادية بنين بالعريش ، تطهير احترازى ضد فيروس كورونا ، استعدادا لامتحانات النصف الاول للصف الاول والثانى الاعدادى .

يذكر أن مدارس شمال سيناء ، استعدت لعودة الطلاب لمقاعد الدراسة ، وامتحانات نصف العام الدراسى .

وقالت الجهات التنفيذية، أن كافة المدارس بالمحافظة فى حالة استعداد لامتحانات نصف العام ، وفقا للمنظومة الجديدة ، وتجهيز القاعات والاحتياجات اللازمة لأداء الامتحانات .

وأضافت أن الامتحانات ستبدأ يوم 28 /2 بالصف الرابع الابتدائى ، ولكل صف ورقة اختبار واحدة مجمعة لكل المواد ، والصف الأول والثانى الثانوى من يوم 27/ 2 بالتبادل يوميا حتى يوم 11/ 3 يوم لكل صف اختبارات إلكترونية بالمدارس، لافتة إلى أن عدد الطلبة المقيدين بالصف الرابع الإبتدائى 10177 طالب ، والخامس الإبتدائى 10810 طالب، والصف السادس الإبتدائى 8819 طالب ، والأول الإعدادى 10311 طالب، والثانى الإعدادى 8970 طالب ، والثالث الإعدادى 8690 طالب ، والأول الثانوى 3680 طالب ، والثانى الثانوى 3019 طالب .