اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعقيم المدارس بشمال سيناء استعدادا لعودة الدراسة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:27 ص
تعقيم المدارس بشمال سيناء استعدادا لعودة الدراسة تطهير مدارس شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش ، حملة تعقيم للمدارس استعدادا لعودة التلاميذ لمقاعدهم الدراسية .

وأعلنت الوحدة فى بيان لها ، إنها بدأت بتطهير مدرسة خيرى طولسن الإعدادية بنين بالعريش ، تطهير احترازى ضد فيروس كورونا ، استعدادا لامتحانات النصف الاول للصف الاول والثانى الاعدادى .

يذكر أن مدارس شمال سيناء ، استعدت لعودة الطلاب لمقاعد الدراسة ، وامتحانات نصف العام الدراسى .

وقالت الجهات التنفيذية، أن كافة المدارس بالمحافظة فى حالة استعداد لامتحانات نصف العام ، وفقا للمنظومة الجديدة ، وتجهيز القاعات والاحتياجات اللازمة لأداء الامتحانات .

وأضافت أن الامتحانات ستبدأ يوم 28 /2 بالصف الرابع الابتدائى ، ولكل صف ورقة اختبار واحدة مجمعة لكل المواد ، والصف الأول والثانى الثانوى من يوم 27/ 2 بالتبادل يوميا حتى يوم 11/ 3  يوم لكل صف اختبارات إلكترونية بالمدارس، لافتة إلى أن عدد الطلبة المقيدين بالصف الرابع الإبتدائى 10177 طالب ، والخامس الإبتدائى 10810 طالب، والصف السادس الإبتدائى 8819 طالب ، والأول الإعدادى 10311 طالب، والثانى الإعدادى 8970 طالب ، والثالث الإعدادى 8690 طالب ، والأول الثانوى 3680 طالب ، والثانى الثانوى 3019 طالب .

 

 


شمال سيناء

تعليم شمال سيناء

الفصل الدراسى الثانى

امتحانات الفصل الدراسى الاول

منظومة التعليم الجديدة

تطهير مدارس شمال سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعليم شمال سيناء تعلن جاهزية المدارس لعودة الدراسة وامتحانات نصف العام

الأحد، 21 فبراير 2021 10:03 ص

تكريم المعلمين المشاركين بمبادرة تجميل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

الأربعاء، 03 فبراير 2021 02:48 م

تعليم شمال سيناء تعلن عن دروس بث مباشر لشرح المواد الدراسية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:21 م

حمزة رضوان مديرًا لتعليم شمال سيناء و"بيومى" وكيلا للمديرية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 01:43 م

"تعليم شمال سيناء" تنتهى من توزيع الطلاب على أيام الدراسة

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 04:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة