تعرف على موعد مثول نتنياهو أمام المحكمة الإسرائيلية لمحاكمته فى قضايا فساد

كتب- هاشم الفخراني

حددت المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة يوم الاثنين الموافق 5 أبريل ، موعدًا لبدء الاستماع للشهود خلال محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن نتنياهو، أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، تهماً بقبول هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وفي جلسة مقتضبة عقدت في 8 فبراير مثل خلالها أمام محكمة في القدس نفى نتنياهو تهم الفساد الموجهة إليه، واتهم محاميا الدفاع عنه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، الذي عينه نتنياهو في هذا المنصب، بسوء التعامل مع الملف.

ومن التهم الموجهة لنتنياهو الحصول على منافع شخصية عبر تلقي هدايا بقيمة 700 ألف شيكل (213 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الاسترالي جيمس باكر، وهو متهم أيضاً بالسعي للحصول على تغطية إعلامية غير حيادية في الصحيفة اليومية الأكثر مبيعاً في إسرائيل "يديعوت احرونوت".، خلال انتخابات الكنيست في عام 2015 .