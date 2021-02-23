اليوم السابع
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تعرف على كيفية تجنب حرائق الدفايات بالعقارات السكنية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:19 ص
تعرف على كيفية تجنب حرائق الدفايات بالعقارات السكنية دفايات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ناشدت الإدارة العامة للحماية المدنية بتوخى الحذر والحيطة أثناء استخدام الدفايات، والتى نتج عنها خلال الفترة الماضية وفاة العديد من الأشخاص، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة ومنها :
 
- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
 
- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
 
- عدم ترك الدفايات تعمل ليلا أثناء نوم القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
 
- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
 
- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
 
- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى حال الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
 
- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
 
- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
 
- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.
 
- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

حرائق الدفايات

اخبار عاجلة

سيارات الاطفاء

الحماية المدنية

ماس كهربى

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