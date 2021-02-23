تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-2-2021

كتبت : سماح حمدى

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-2-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية بمقدار قرشين لـ 3 قروش، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلا البنك الأهلى المصرى ارتفاعا بقيمة قرش ليسجل 15.61جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، فيما سجل ارتفاعا أيضا فى بنك فى البنك التجارى الدولى cib، وذلك بمقدار 3 قروش ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.59 جنيه.

15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.69 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.59 جنيه.

15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.69 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.70 جنيه. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.