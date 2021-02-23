تعرف على حركة السيارات بـ"الكورنيش" من المؤسسة حتى التحرير..فيديو

كتب: محمد أبو ضيف

شهد طريق كورنيش النيل صباح اليوم الثلاثاء، أمام القادم من ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وفي طريقه إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد والعكس، حالة من السيولة المرورية في مناطق والتكدس المروري في مناطق أخرى، وسط تواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية.

وشهد طريق الكورنيش أمام السيارات القادمة من ميدان المؤسسة وفي طريقها إلى منطقة الساحل وروض الفرج انتظام الحركة المرورية، وتكدست الحركة المرورية من منطقة روض الفرج ومحطة الرملة وأمام مبنى أركيديا حتى ميدان عبد المنعم رياض، مرورًا بمنطقة ماسبيرو.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع الرئيسية والميادين الكبرى داخل المحافظة كميدان التحرير وعبد المنعم رياض ومنطقة وسط البلد، للعمل على تنظيم الحركة المرورية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بكافة أنحاء القاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، ورفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع والتي تتسبب فى زحام الطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.