اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل تطوير منطقة الصحابى العشوائية بأسوان

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:00 ص
تعرف على تفاصيل تطوير منطقة الصحابى العشوائية بأسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن

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منطقة الصحابى بمدينة أسوان من المناطق المدرجة ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة، وتحرص الدولة على تحسين سبل المعيشة لهم والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم حيث لا ترضى الدولة أبداً إلا بالحياه الكريمة للمقيمين بالمناطق العشوائية ومنها منطقة الصحابى.

 "اليوم السابع" يقدم تفاصيل تطوير منطقة الصحابى العشوائية بأسوان:

أولاً: تشكيل لجنة متخصصة للاستماع وعقد حوار مفتوح مع أهالى منطقة الصحابى والمدرجة ضمن المناطق العشوائية الغير آمنة للوصول إلى آلية متكاملة للتعويضات.

ثانياً: إعداد قاعدة بيانات وحصر دقيق وعرضه على محافظ أسوان.

ثالثا: وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بالإسراع فى تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الصحابى.

رابعاً: إنشاء باقى العمارات السكنية بعد الإنتهاء من إنشاء 3 عمارات بالصحابى تضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه وبتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء .

خامساً: وضع تخطيط عمرانى شامل يعمل على إحداث نقلة حضارية لهذه المنطقة.

سادساً: خلق مبانى آمنة وذات واجهة جمالية، وأيضاً محاور مرورية جديدة، بجانب المنشآت الخدمية.

سابعاً: تطوير منطقة الصحابى العشوائية سيستفيد منه 853 أسرة.

ثامناً: تم تعويض 337 أسرة فى المرحلة الأولى بتسليمهم تعويضات سكنية ومادية وبيت ريفى ومحلات تجارية.

تاسعاً: متبقى 516 أسرة سيتم تعويضهم دون الإضرار بمصالح الأهالى والمجتمع معاً حتى الإنتهاء من إنشاء المشروع بالكامل.


محافظ اسوان

اسوان

منطقة الصحابى

تطوير العشوائيات

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