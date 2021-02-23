تعاون بين جامعة جنوا الإيطالية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتدريب أطباء الأسنان وتأهيلهم مهنيا

استقبلت كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مجموعة من أساتذة جامعة جنوا الايطالية وذلك في إطار بروتوكول التعاون "المصري - الإيطالي" بين الجامعتين وتحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة.

وصرحت الدكتورة هالة المنوفي، وكيل طب أسنان جامعة مصر ومدير برنامج الزمالة الإيطالية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن كلية طب الأسنان بالجامعة استقبلت مجموعة من أساتذة جامعة جنوا الإيطالية وعلى رأسهم الدكتور ستيفانو بنيديشنتي عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور فرانشيسكو مانكوني وذلك للترتيب لعقد الامتحان النظري النهائي للدفعة السابعة في زمالة تطبيقات الليزر، بالاشتراك مع نخبة من أساتذة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأضافت الدكتورة هالة المنوفي أن اللقاء مع الجانب الإيطالى تم بالاشتراك مع نخبة من الأساتذة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من بينهم الدكتور على سعفان المستشار العلمي لمركز تطبيقات الليزر بالجامعة، ومدير برنامج التعليم المستمر، والدكتور نجلاء شوقي الأستاذ بالمركز ومدير وحدة الليزر بكلية طب أسنان جامعة الأزهر بنات، وقد تضمنت الاجتماعات تقديم عرض قام به المشتركون في الزمالة للحالات الإكلينيكية التي تم إنجازها أثناء السنة الدراسية والتي حازت على إعجاب الجانب الإيطالي، حيث أشاد الدكتور جهاد حبلي منسق جامعة جنوا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتميز زمالة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ببرنامجها التدريبي المكثف والذي يتم على المرضى التي تتردد على المستشفى التعليمي مما يكسب المشتركين مهارات تقنيه وعملية عالية تميزهم عن اقرانهم في نفس البرامج في الشرق الأوسط.

وفى هذا السياق أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن هذا النشاط تم وفق خطة متكاملة تقوم الجامعة بتنفيذها من أحل دعم الانفتاح على العالم وفق بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات فى العالم من أجل تقديم مستوى متميز من التعليم فى مختلف التخصصات وأوضحت أن الجانبين المصرى والإيطالي اتفقا على أجندة عمل المرحلة المقبلة والتي ستشهد افتتاح برامج تدريبية جديدة للأطباء لتأهيلهم مهنيا في إطار ما يتطلبه سوق العمل داخل مصر وخارجها، علي ان تمنح شهاده معتمدة رسميا من الجانب الإيطالي ويتولى ملف الاعتماد الدكتور ايريني بينينجو المنسق الإداري لبرنامج الزمالة الايطالية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.