تطعيم الفرق الطبية بمستشفى بلبيس ضد كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تطعيم الفرق الطبية بأقسام العزل بالمستشفي، بالجرعة الأولي للقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من كوفيد 19، وحرصها علي الحفاظ علي صحة وسلامة الفرق الطبية والمواطنين.

وأشرف وكيل الوزارة علي حملة التطعيم للفرق الطبية، والتأكد من قياس العلامات الحيوية لهم قبل التطعيم، حيث سيتم تطعيم 150 فرد من الفرق الطبية بالمستشفي بلقاح كورونا والذين تم تسجيلهم علي موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة، مقدما الشكر لجهود الدولة علي توفير لقاح كورونا مجاناً للفرق الطبية بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة.

وفي سياق متصل قام وكيل الوزارة، بالاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالأقسام الطبية المختلفة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية بأماكن العمل، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة العناية المركزة بالمستشفي، والتي سيتم تجهيزها بقوة 24 سرير بدلا من 10 أسرة، وقام بمناقشة مقاول المشروع عن خطوط السير، وغرف العزل، وأماكن صيدلية العناية، والخدمات المعاونة، ووجه بسرعة الإنتهاء من أعمال التشطيبات، ووفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، والكود المصري للمستشفيات.

وفي نهاية الزيارة شارك وكيل الوزارة في اختيار السيراميك بما يتناسب مع معايير الجودة ومكافحة العدوي، وحرصاً منه علي المظهر الجمالي اللائق للعناية، والعمل علي الراحة النفسية للمرضي والفرق الطبية بها .