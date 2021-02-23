تضامن جنوب سيناء تعلن تقدم 14 لمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن زيدان عبد الغفار مدير عام مديرية التضامن بمحافظة جنوب سيناء عن تقدم 14سيدة لمسابقة الأم المثالية على مستوى المدن التسع بالمحافظة بينهم سيدتين من ذوي الهمم.

وقال مدير مديرية التضامن الاجتماعي في تصريح له اليوم الثلاثاء إن الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة انطبقت على 4 سيدات من المتقدمات للمسابقة فقط، إضافة إلى أم مثالية لابن معاق ومن المقرر أن يعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، النتيجة النهائية بعد انتهاء أعمال اللجنة، وسيجرى إقامة احتفالية كبرى لتكريمهم.

وأشار إلى أن لجنة تقييم واختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام اجتمعت لاختيار الفائزة باللقب على مستوى المحافظة.

وأكدت اللجنة على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وخلق التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم، واحتضان ورعاية الأبناء، وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات، والحفاظ على كيان الأسرة وعن معايير التفضيل والاختيار بين المتقدمات.

قال مدير مديرية التضامن الاجتماعي إنه تجري المفاضلة من حيث تعليم الأبناء والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وتحصلت على مؤهل والأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية، ومشاركة الأم في الأنشطة الاجتماعية التطوعية والقدرة على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت أميمة إبراهيم منسق عام وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء إن هناك مسابقة أخرى خاصة بالأم المثالية على مستوى السيدات العاملات بالوحدات المحلية، جاري التقديم لها من خلال الوحدات المحلية، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.

جدير بالذكر أن الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة التي أعلنتها مديرية التضامن الاجتماعي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا وألا يزيد عدد الأبناء عن 5 أبناء والإلمام بالقراءة والكتابة وأن يكون الأبناء من حملة المؤهلات العليا أو في الفرق النهائية بالكليات، أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى من هذا الشرط الابن المعاق ذهنيًا لكونه غير قابل للتعلم.

وتتضمن المسابقة أيضًا الأم البديلة، لما لها من دور فعال لمواجهة ظاهرة الأطفال بلا مأوى، وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانت الإعاقة سمعية وبصرية وحركية وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، إضافة إلى استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي.