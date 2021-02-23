اليوم السابع
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تصدع 10 منازل بحى غرب أسيوط بسبب البحث عن الآثار

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:49 ص
تصدع 10 منازل بحى غرب أسيوط بسبب البحث عن الآثار تصدع 10 منازل بحى غرب أسيوط
أسيوط - هيثم البدري

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شهدت منطقة درب الشراقوة فى منطقة المجاهدين التابعة لحى غرب أسيوط ، تصدع عدد 10 منازل بسبب هوس التنقيب عن الآثار، ما تسبب فى كسر ماسورة المياه والصرف وحدوث تصدعات للمنازل.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط ، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط ، يفيد بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة ، بوجود أعمال تنقيب عن آثار بأحد عقارات درب الشراقوه بمنطقه المجاهدين التابعة لحى غرب أسيوط ، وحدوث هبوط وتصدعات لعدد من المنازل.

وبانتقال فريق من مباحث القسم والحماية المدنية ومحمد بشير، رئيس حى غرب ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود حفر بأحد العقارات بعرض متر وبعمق 8 أمتار، وجرى التحفظ على أدوات الحفر، وتحرر المحضر اللازم.

وبالمعاينة وجد أن أعمال التنقيب تسببت فى كسر ماسورة صرف مياه ، الأمر الذى تسبب فى حدوث تصدعات وإنهيارات لعدد 10 منازل محيطة بالمنزل ، وجار استكمال أعمال الردم وتسوية المكان ومتابعة شركة المياه والصرف الصحى لشفط المياه التى نتجت عن كسر ماسورة المياه والصرف بالمكان.

رئيس حى غرب يتفقد المنازل المتصدعه بسبب التنقيب (1)
رئيس حى غرب يتفقد المنازل المتصدعه بسبب التنقيب (1)

 

رئيس حى غرب يتفقد المنازل المتصدعه بسبب التنقيب (2)
رئيس حى غرب يتفقد المنازل المتصدعه بسبب التنقيب (2)

 

رئيس حى غرب يتفقد المنازل المتصدعه بسبب التنقيب (3)
رئيس حى غرب يتفقد المنازل المتصدعه بسبب التنقيب (3)

 

رئيس حى غرب يتفقد المنازل المتصدعه بسبب التنقيب (4)
رئيس حى غرب يتفقد المنازل المتصدعه بسبب التنقيب (4)

 


اسيوط

تصدع 10 منازل بسبب البحث عن الاثار

تصدع 10 منازل بحى غرب اسيوط

التنقيب عن الاثار

كسر ماسورة المياه والصرف بحى غرب اسيوط

تصدع منازل بحى غرب اسيوط

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