تشميع 16 منشآه غذائية وإعدام 550 كجم أغذية فاسدة خلال حملة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهني

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية علي المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلي استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار، وإحكام الرقابة والسيطرة، وعدم استغلال المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود مدير مديرية الصحة فى المحافظة، إلي قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بإدارات أولاد صقر والقنايات ومشتول السوق والصالحية الجديدة، بشن حملات تفتيشية علي المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

أضاف مسعود، أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 16 منشآه غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية منهم 12 منشأة بمركز أولاد صقر، و3 منشآت بمركز القنايات، ومنشأة بمركز مشتول السوق وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام 550 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 55 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 32 محضر جنحة صحية للمخالفين بمراكز شرطة أولاد صقر والقنايات ومشتول السوق.