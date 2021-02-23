تشكيل لجنة لفحص هبوط أرضى بوحدة غسيل كلوى مستشفى السنطة بالغربية

الغربية _ محمد طارق

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة لفحص وحدة معالجة المياه بمستشفى السنطة المركزى بعد حدوث هبوط أرضى طفيف بها وذلك حفاظا على المرضى.

وقامت اللجنة بقيادة الدكتورة هيام أبو حمر، مدير الطب العلاجي يرافقها الدكتور محمد وجدى مدير الرقابة الداخلية ومهندسة سحر إدارة التخطيط بفحص وحدة الكلي الصناعي، وبفحص أرضية غرفة المعالجة بقسم الغسيل الكلوى تبين وجود هبوط أرضى بجزء صغير منها وتم الاتصال بمسئولي الصيانة لإصلاحه وترميمه في أسرع وقت.

وشددت الدكتورة هيام، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بقسم العزل والفرز، وكذلك استقبال المستشفي وانتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، ومتابعة نسب الأكسجين بالمستشفى والتأكد من توافر الأكسجين الكافي لاحتياجات مرضى كورونا وعدم وجود عجز في الأكسجين حرصا منه على سلامة وصحة المواطنين.



مسئولى صحة الغربية خلال معاينة الهبوط