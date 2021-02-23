تسجيل 623 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة

كتب وليد عبد السلام

كشف تقرير كوفيد19 اليومى، خروج 346 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 138183 حالة حتى اليوم.

فيما تم تسجيل 623 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتوفى 51 حالة جديدة.

و طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 178774 حالة من ضمنهم 138183 حالة تم شفاؤها، و 10404 حالة وفاة.