اليوم السابع
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تراجع وفيات كورونا فى أمريكا للأسبوع الثالث

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:26 ص
تراجع وفيات كورونا فى أمريكا للأسبوع الثالث كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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انخفضت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي فيما تراجعت بشدة الإصابات والحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى.

تأتي المؤشرات الإيجابية في وقت بلغ فيه إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الوباء نصف مليون رغم أن خبراء الصحة حذروا من احتمال عودة زيادة الإصابات بسبب السلالات الجديدة الأسرع انتشارا.

وانخفض عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بنسبة 37 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير إلى 13636، بحسب تحليل رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات. وباستثناء الوفيات المتراكمة التي سجلتها ولاية أوهايو في الأسبوع السابق، انخفضت الوفيات على أساس معدل بنسبة 17 بالمئة.

وسجلت البلاد ما يربو على 491 ألف إصابة جديدة الأسبوع الماضي لكن هذا بانخفاض 23 بالمئة عن الأيام السبعة السابقة. وانخفضت الإصابات الجديدة لمدة ستة أسابيع متتالية وانخفضت بنسبة 72 بالمئة عن ذروتها في أوائل يناير. ومقارنة بالأسبوع السابق، زادت الإصابات الجديدة في سبع ولايات فقط من أصل 50 ولاية.

 

 

 

 

 

 


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كورونا فى أمريكا

فيروس كورونا

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