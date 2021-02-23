اليوم السابع
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تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:30 م
تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام مشغولات ذهبية - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 بقيمة جنيهين فقط، وذلك مع هبوط محدود لسعر أونصة الذهب عالمياً إلي 1804 دولارا، الأمر الذي أدى إلى هبوط سعر الذهب في السوق المصري إلي 789 جنيها للجرام من عيار 21.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 سجل 789 جنيها.

عيار 18 سجل 676 جنيها.

عيار 24 سجل 901 جنيها.

الجنيه الذهب 6312 جنيها.

اونصة الذهب 1804 دولار.

 

 
وصعد الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم 0.2% إلى 1812.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من فبراير عند 1815.63 دولار في وقت سابق من الجلسة، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1811.30 دولار، لكن مع استمرار المضاربة تراجع الذهب بشكل محدود إلي 1804 دولار.
 
 
وبلغ الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم، وهذا يجعل الأسواق تترقب مزيد من التحرك في أسواق العملات والذهب.

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