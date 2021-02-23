تراجع بورصة قطر للجلسة الخامسة على التوالي.. وهبوط 23 سهماً

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.64% خاسراً 64.75 نقطة ليغلق عند مستوى 10020.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 129.8 مليون سهم بقيمة 415.5 مليون ريال عبر تنفيذ 10.7 ألف صفقة، وتراجع 23 سهماً، وارتفع 25 سهماً، واستقر سهم واحد.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.35%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59%، ثم قطاعي التأمين والعقارات بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت شركة أعمال القابضة، البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2020، وبلغ صافي الربح 123.3 مليون ريال قطري عام 2020 مقابل صافي ربح 322.3 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.02 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2020 مقابل ربحية السهم 0.05 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بالإضافة إلى مقترح توزيع أرباح الشركة أرباح نقدية 0.04 ريال.

في سياق آخر أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، تغيير موعد اجتماع مناقشة النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، إلى يوم الخميس الموافق 4 مارس المقبل.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.