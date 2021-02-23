اليوم السابع
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تحصيل رسوم ومتأخرات النظافة على الأسواق فى بورسعيد.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:29 ص
تحصيل رسوم ومتأخرات النظافة على الأسواق فى بورسعيد.. صور تحصيل رسوم ومتأخرات النظافة على الأسواق فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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واصلت أحياء محافظة بورسعيد، جهودها، اليوم الثلاثاء، لتحصيل رسوم ومتأخرات النظافة على الأسواق والمحال العامة. 
 
وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه تم المرور الميداني على سوق القابوطي المجمع بجوار مركز الشباب لتحصيل رسوم متأخرات النظافة على المحال العامه ومحال بيع قطع غيار السيارات وإطارات السيارات. 
 
وأوضح "قاسم"، أن ذلك يأتي للاستفادة من تلك الإيرادات في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، والمساهمة في أعمال البنية التحتية والترفيق لمشروعات الاسكان الجاري العمل بها. 
 
وشدد على ضرورة استمرار تحصيل هذه المتأخرات، وأنه في حالة الامتناع عن سداد هذه المتأخرات سيجرى تحرير محاضر فورية بها للممتنعين.
تحصيل رسوم ومتأخرات النظافة على الأسواق فى بورسعيد (1)
تحصيل رسوم ومتأخرات النظافة على الأسواق فى بورسعيد (1)

 

تحصيل رسوم ومتأخرات النظافة على الأسواق فى بورسعيد (2)
تحصيل رسوم ومتأخرات النظافة على الأسواق فى بورسعيد (2)

 

تحصيل رسوم ومتأخرات النظافة على الأسواق فى بورسعيد (3)
تحصيل رسوم ومتأخرات النظافة على الأسواق فى بورسعيد (3)

 


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