تحرير 6123 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة باشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 6123 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2230 تجاوز السرعة المقررة و118 مخالفة السير بدون تراخيص، و22 مخالفة موقف عشوائى و36 مخالفات شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.