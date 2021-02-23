اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:23 م
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تحرير 34 محضرا لصيدليات مخالفة و52 لمنشآت غذائية وإعدام 233 كيلو أغذية بالمنيا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:55 م
تحرير 34 محضرا لصيدليات مخالفة و52 لمنشآت غذائية وإعدام 233 كيلو أغذية بالمنيا جانب من الحملات
المنيا-حسن عبد الغفار

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نفذت مديرية الصحة بالمنيا حملات تفتيشية ورقابية، على المنشآت الصحية والغذائية، والصيدليات ومخازن الأدوية، بنطاق المحافظة، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، بتكثيف تلك الحملات، للحفاظ على صحة المواطنين، وضبط سوق الدواء بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تكوين فرق من إدارات التفتيش الصيدلي، ومراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وذلك للمرور يومياً بالفترة المسائية على المنشآت الطبية، والصيدلية والمنشآت الغذائية، بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 34 محضر لصيدليات مخالفة، تنوعت ما بين (عدم وجود مدير، وجود أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي، وجود أدوية مخدرة و غير مسجلة بالدفاتر)، كما تم ضبط 4 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وتحرير  52 محضر لمنشآت غذائية مخالفة، وتنوعت المحاضر ما بين (عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة)، كما تم إعدام 233 كيلو اغذية مختلفة، و30 لتر زيت طعام لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وسحب 98 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحريز كافة المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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صحة المنيا

حملات رقابية

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