تحرير 33 محضرا لمنشآت غذائية بمدينة الطور جنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شنت صحة جنوب سيناء، بتنسيق مع مكتب مراقبة أغذية طور سيناء، ومباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة طور سيناء، وذلك استمراراً لحملات التفتيش من إدارة مراقبة الأغذية بجنوب سيناء بناء على التكليف المباشر من الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى بجنوب سيناء، وبتعليمات الدكتور أيمن الشناوى مدير إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية وتحت إشراف مصطفى خليل مراقب عام الأغذية بالمديرية .

وقام عادل عبدون مفتش أغذية طور سيناء، بالمرور على (37) منشأة غذائية، وأسفرت الحملة بتحرير ( 13 ) محضراً لنقص اشتراطات النظافة، وتحرير ( 20 ) محضراً لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية.

كما تم سحب ( 8 ) عينات أغذية وإرسالها للمعامل المشتركة للتحليل لمعرفة مدى مطابقتها للاستهلاك الآدمى، وقد تم إعدام ( 82.5 ) كجم و( 2.5 ) لتر من الأغذية والمشروبات الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه سوف تستمر حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بباقى مدن المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطنى المحافظة.