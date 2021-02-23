تحرير 102 محاضر اشتراطات وشهادات صحية.. و9 عدم ارتداء كمامة بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ، برئاسة اللواء وائل زغلول وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، بقيادة عمر لبيب، بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية، بتنفيذ حمله مكبرة بالتنسيق مع مديريه التموين والصحة الغذائية والتفتيش الصيدلي بنطاق مركز أبو المطامير والتي أسفرت نتائجها عن :

إحالة 4 من العاملين بوحدة طب الأسرة بجناكليس ومستشفى الحميات للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني بالإضافة لعدم وجود مسئول السجل بالفترة المسائية بالإدارة الصحية، غلق محلات ومعارض للسيارات بدون ترخيص.

كما تم تحرير 9 محاضر عدم ارتداء كمامات و3 محاضر اشغالات على الطريق بالإضافة لمصادرة 40 شيشه بعدد 5 مقاهى مخالفة، إضافة إلى تحرير 6 محاضر شهادات صحيه و 96 محضر اشتراطات صحيه، تحرير (5 محاضر مزاولة مهنة لخمس صيدليات - محضرين أدويه منتهية الصلاحية) كما تحرير محاضر لأدوية سارية والبيانات غير ظاهرة علي العبوات.

كما تحرير 3 محاضر، منهم مخبز بدون ترخيص وعدم إعلان ومحضر سكر مدعم تجميع وبيع بالسوق السوداء، بالإضافة إلى محضر سماد عضوي منتهى الصلاحية - محضر مخلل بدون فواتير بكميه 51 كجم - نصف طن سكر - 100 كيلو سماد عضوي.

كما تم تحرير كمية من علب السجاير بدون فواتير من عدة محلات وضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهيه الصلاحية وبدون بيانات، وتم عمل المحاضر اللازمة، وضبط 3 محلات جزارة مخالفة للذبح خارج المجازر الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية.