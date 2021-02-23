تجديد حبس قاتل شاب بالسويس 30 يوما على ذمة التحقيقات

السويس - سيد نون

قرر قاضى المعارضات بمحكمة السويس ، تجديد حبس مسجل خطر 30 يوما على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بقتل شاب داخل منطقة الأيمان السكنية بحى الأربعين .

وكان تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم ، بعد هروبه إلى القاهرة عقب قيامة بارتكاب جريمة القتل ، وضبط سلاح الجريمة المستخدم فى الحادث .

كان اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس ، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة الأربعين ، يفيد بمقتل شاب داخل منطقة الأيمان بطلق ناري.

وأكدت التحريات الأمنية وشهادة الشهود، أن مرتكب الجريمة هو القاتل " م . ص " مسجل خطر ، وأنه قام بإطلاق الرصاص على الشاب داخل منطقة الأيمان.

وأكدت شهادة الشهود، أن الشاب القتيل " عادل " معروف عنه السمعة الطيبة بين السكان فى منطقة الأيمان السكنية بحى الأربعين.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم بعد هروبه، ونجح الضباط فى ضبطه وضبط سلاح الجريمة.