اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:58 م
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تجديد حبس صاحب محل ضبط بحوزته طن سكر تموينى قبل بيعه في السوق السوداء

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:03 م
تجديد حبس صاحب محل ضبط بحوزته طن سكر تموينى قبل بيعه في السوق السوداء سكر - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات، حبس صاحب محل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة طن سكر تموينى، و320 عبوة زيت قبل بيعها بالسوق السوداء.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وتلقت إدارة التموين بالقاهرة برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، بلاغًا بضبط (1,2 طن "سكر تموينى" – 320 عبوة "زيت تموينى" مخصصة ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


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