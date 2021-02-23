تجديد حبس المتهمين بسرقة سائقى توك توك بالإكراه فى المطرية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سائقى التوك توك بالإكراه.

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية فى اتهامهم بسرقة سائق توك توك فى فى منطقة المطرية، وقال المتهمون إنهم كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة سائقى التوك توك بالإكراه وبيعها لأحد تجار الخردة مقابل ثمن قليل.

وأوضح اللصوص بأنهم قسموا الأدوار فيما بينهم، حيث يستوقف أحدهم الضحية والثانى يشهر السلاح في وجهه والثالث يبيع "التوك توك" المسروق لأحد تجار الخردة .

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمطرية تخصص فى سرقة الدراجات النارية من قائديها بالإكراه، وحرروا محضر بالواقعة.

بدأت القضية عندما كانت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية تلاحظ الحالة الأمنية بدائرة القسم حيث استغاث بها سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وقرر بأنه حال سيره بـ"التوك توك" قيادته فى منطقة سكنه استوقفه (ثلاثة أشخاص )، وطلبوا منه توصيلهم لمحل البلاغ ، وفور وصولهم فوجئ بهم يهددونه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واستولوا على مركبة "التوك توك" كرهاً عنه ولاذوا بالفرار .

تتبعت القوة خط هروب المتهمين وتمكنت من ضبطهم حال استقلالهم "التوك توك" المستولى عليها ، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض ) مستخدمان فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.